Ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε ένα ακόμη τρομερό buzzer beater, έχοντας εκτελέσει πίσω από το κέντρο του γηπέδου!

Οι Ντένβερ Νάγκετς υποδέχτηκαν τους Γιούτα Τζαζ και κατάφεραν να επικρατήσουν με 129-93, συνεχίζοντας έτσι με μία επιβλητική νίκη την πορεία τους προς τα Playoffs. Μεγάλος ηγέτης για μία ακόμη αναμέτρηση, ο Νίκολα Γιόκιτς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος σέντερ μπόρεσε να σημειώσει double double με 27 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ ο ίδιος πρόσφερε ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα της ημέρας.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ενώ το παιχνίδι όδευε για τη λήξη της δεύτερης περιόδου, ο Γιόκιτς πέταξε τη μπάλα από το τρίποντο της άμυνας των Νάγκετς και ευστόχησε, σημειώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα από τα καλύτερα buzzer beater του.

NIKOLA JOKIĆ HOW DO YOU KEEP DOING THIS ⁉️



ONE-HANDED FROM PAST HALFCOURT TO BEAT THE FIRST-HALF BUZZER 🚨 pic.twitter.com/uOMLN3maCV