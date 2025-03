Ο Τζέιμς Χάρντεν άφησε πίσω του τον Μόουζες Μαλόουν και πλέον κυνηγάει την πρώτη 10άδα των σκόρερ στην ιστορία του NBA.

Οι Κλίπερς είδαν τους Θάντερ να τους κερδίζουν για τέταρτη διαδοχική φορά μέσα στη σεζόν, με τον Τζέιμς Χάρντεν να βλέπει τη βραδιά να έχει... γλυκόπικρη γεύση για εκείνον.

Ο «Μούσιας» μπορεί να προσπέρασε τον Μόουζες Μαλόουν και να έγινε ο 11ος σκόρερ στην ιστορία του NBA, αλλά το κόστος ήταν ένας διπλός τραυματισμός στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αφού πρώτα το γόνατο του Λου Ντορτ τον χτύπησε άθελά του, στη συνέχεια γύρισε τον αστράγαλό του. Μάλιστα ο Τάιρον Λου ανέφερε πως αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσε να επιτεθεί στο φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Χάρντεν στα μέσα της 3ης περιόδου πέτυχε ένα floater για να ξεπεράσει τους 27.409 πόντους του Μαλόουν. Και πλέον στοχεύει στην πρώτη 10άδα του NBA. Αφού με 27.416 απέχει πλέον μονάχα 473 από τους 28.289 του Καρμέλο Άντονι.

The bucket that moved Harden into 11th on the all-time scoring list!



Congrats, James!! https://t.co/OkEjx75m4f pic.twitter.com/VeovqsReNM