Nέμπχαρντ και Γκομπέρ αποβλήθηκαν στο ματς των Πέισερς με τους Τίμπεργουλβς.

Δεν ήταν ήρεμο το ματς των λύκων με τους Πέισερς. Ο Γκομπέρ αποβλήθηκε για σκληρό παιχνίδι και αγκωνιά στον Νέμπχαρντ. Δέχθηκε flagrant 2 από τους διαιτητές. Από την άλλη ο γκαρντ των Πέισερς δέχθηκε 2η τεχνική ποινή αφού πέταξε τη μπάλα στον Γάλλο ψηλό μετά την ενέργεια του τελευταίου.

Rudy Gobert was EJECTED after receiving a flagrant 2 on this play 😳



Andrew Nembhard was also ejected after picking up a second tech pic.twitter.com/AXlXdFCGKm