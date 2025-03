Οι Νιου Γιορκ Νικς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Τζέιλεν Μπράνσον τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από τον Αμερικανό ρεπόρτερ, Σαμς Σαράνια.

Ακόμα και χωρίς τον Τζέιλεν Μπράνσον, οι Νιου Γιορκ Νικς ήταν μαχητικοί στο Λος Άντζελες γνωρίζοντας εν τέλει την ήττα με 105-95 από τους Κλίπερς τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (8/3).

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στους «λιμνανθρώπους» ο 28χρονος Μπράνσον υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο και σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τον insider του ΝΒΑ, Σαμς Σαράνια, ο χαρισματικός γκαρντ θα μπορέσει ξανά να ενισχύσει τις προσπάθειες της ομάδας του Τομ Θίμποντο το νωρίτερο από τα τέλη Μαρτίου, με την εκτίμηση να κάνει λόγω ακόμα και για αρχές Απριλίου.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο NBA, ο 28χρονος ύψους 1.88 πλέι-μέικερ των Νικς μετρά κατά μέσο όρο 26.3 πόντους, 49% στα σουτ εντός πεδιάς, 38.4% στα τρίποντα, 82.5% στις βολές, 3 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ, 2.5 κλεψίματα και 1 κλέψιμο σε 35.4 λεπτά συμμετοχής σε 61 παιχνίδια.

Reporting for ABC NBA Countdown -- Knicks' Jalen Brunson expected out through late March/early April, and fallout from Mikal Bridges and Tom Thibodeau meeting: pic.twitter.com/NtkgNMyI6R