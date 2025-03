Οι Μάβερικς απέκτησαν ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού αφού ο Ντάντε Έξουμ έσπασε το αριστερό του χέρι.

Τα προβλήματα στους Ντάλας Μάβερικς συνεχίζουν να εμφανίζονται, με την ομάδα του Τέξας να βλέπει έναν ακόμη παίκτη της να τραυματίζεται σοβαρά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Ντάντε Έξουμ έσπασε το αριστερό του χέρι και θα παραμείνει εκτός δράσης για αόριστο διάστημα.

Τη φετινή σεζόν, ο 29χρονος Αυστραλός περιφερειακός, έχει κατά μέσο όρο από 9,1 πόντους με 1,7 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 19,1 λεπτά εντός παρκέ.

Ο ίδιος μπήκε στη λίστα των τραυματιών των Μάβερικς, οι οποίοι έχουν χάσει για το υπόλοιπο της σεζόν τον Καϊρί Ίρβινγκ και τον Ολιβιέρ Μάξενς Πρόσπερ, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν οι Άντονι Ντέιβις, Ντέρεκ Λάιβλι και Ντάνιελ Γκάφορντ.

Mavericks have been ravaged: Kyrie Irving and Olivier-Maxence Prosper recently suffered season-ending injuries while return timelines of Anthony Davis, Dereck Lively II, Daniel Gafford are unclear. Now Exum, their starting point guard of late, is sidelined. https://t.co/UL78jx8DbM