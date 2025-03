Οι Νιου Γιορκ Νικς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Τζέιλεν Μπράνσον για τις επόμενες δύο εβδομάδες καθώς έχει υποστεί διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο.

Ακόμα και χωρίς τον Τζέιλεν Μπράνσον, οι Νιου Γιορκ Νικς ήταν μαχητικοί στο Λος Άντζελες γνωρίζοντας εν τέλει την ήττα με 105-95 από τους Κλίπερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (8/3).

Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης θα αναγκαστεί να μείνει στα «πιτς» για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, όπερ και σημαίνει πως η ομάδα του Τομ Θίμποντο θα αναγκαστεί να πορευτεί χωρίς αυτόν στα επόμενα παιχνίδια.

Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο NBA, ο 28χρονος ύψους 1.88 πλέι-μέικερ των Νικς μετρά κατά μέσο όρο 26.3 πόντους, 49% στα σουτ εντός πεδιάς, 38.4% στα τρίποντα, 82.5% στις βολές, 3 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ, 2.5 κλεψίματα και 1 κλέψιμο σε 35.4 λεπτά συμμετοχής σε 61 παιχνίδια.

