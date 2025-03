Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπαιξε για λίγο κόντρα στους Μάβερικς και τον ρόλο του... coach.

Oι Μπακς ήταν εντυπωσιακοί μέσα στο Ντάλας και επικράτησαν με 132-117, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πλησίασε το triple double. Ο Greek Freak τα έκανε όλα σε άλλο ένα ματς. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Ο Έλληνας σταρ κατά τη διάρκεια ενός timeout πήρε στα χέρια του το πινακάκι και έπαιξε τον ρόλο το head coach, βγαίνοντας μπροστά και προσπαθώντας να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του. Σε εκείνο το σημείο τα ελάφια ήταν πίσω στο σκορ με 53-48. Λέτε στο μέλλον να δούμε τον Γιάννη να γίνεται και head coach; Ο Αντετοκούνμπο πήρε τους Μπακς σχεδόν από την αφάνεια, τους γιγάντωσε σαν οργανισμό και τους οδήγησε στην κατάκτηση του τίτλου το 2021 με μυθικές εμφανίσεις.

Δείτε τι έγινε κόντρα στους Μάβερικς

Giannis Antetokounmpo takes matters into his own hands and starts coaching 😮 pic.twitter.com/h7IjlwJTM7