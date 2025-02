Γκριν για Ντουράντ: «Η μετακίνηση του στους Γουόριορς... έφερε την κορυφαία εποχή του ΝΒΑ»

O Nτρέιμοντ Γκριν μίλησε για την εποχή 2015-19 και στάθηκε στον Κέβιν Ντουράντ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν ανέφερε πως η εποχή 2015-19 ήταν η κορυφαία στο ΝΒΑ εξαιτίας της μετακίνησης του Ντουράντ στους Γουόριορς.

«Από το 2015 μέχρι το 2019, ήταν η κορυφαία εποχή του ΝΒΑ. Αυτή η πενταετία. Μπορείτε να πείτε πως ήταν οι Showtime Lakers, αλλά τουλάχιστον είναι στο top 3. Και εσύ (Ντουράντ) ήρθες στους Γουόριορς και το απογείωσες. Εκείνη η εποχή δεν θα ήταν η ίδια αν δεν ερχόσουν στους Γουόριορς. Η πίεση σου ώθησε τις ομάδες να ... χτίσουν για να είναι ανταγωνιστικοί εναντίον σου», ανέφερε.

Με τον Κέβιν Ντουράντ δίπλα σε Κάρι, Τόμπσον και Γκριν οι Γουόριορς πήραν τα πρωταθλήματα του 2017 και το 2018, ενώ το 2019 ηττήθηκαν από τους Ράπτορς. Ντουράντ και Τόμπσον τραυματίστηκαν σοβαρά στους τελικούς. Το 2015 το πρωτάθλημα πήγε στους πολεμιστές (δεν είχε πάει ακόμα ο Ντουράντ), ενώ το 2016 οι Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ επέστρεψαν από το 3-1 και πήραν το πρωτάθλημα κόντρα στους Γουόριορς.

Draymond Green says Kevin Durant joining the Warriors made 2015-2019 the best era in NBA history



“From 2015 to 2019, in my opinion, that was the best era of NBA basketball. The best five-year stretch. You may say it was the Showtime Lakers, but at the very least, it’s in the top… pic.twitter.com/ZO49IxOkzm