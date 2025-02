Ο Κάιλ Κούζμα βρήκε τρόπο να νικήσει τον χρόνο σε ένα buzzer beater σχεδόν από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη.

Οι Μπακς χρειάστηκε να κάνουν μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στους Λος Άντζελες Κλίπερς, για να καταφέρουν να πανηγυρίσουν ακόμα μια νίκη μπροστά στο κοινό τους. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει περιορισμό στον χρόνο συμμετοχής, μετά και τον τραυματισμό του, άπαντες έπρεπε να δώσουν το κάτι παραπάνω.

Ο Κάιλ Κούζμα βρήκε έναν δικό του, μοναδικό τρόπο να το πετύχει. Ο νεοφερμένος φόργουορντ των Μπακς, νίκησε τον χρόνο στο φινάλε της πρώτης περιόδου με ένα σουτ πολύ πίσω από το κέντρο.

Για την ακρίβεια, ξεκινώντας από το τρίποντο στο οποίο αμυνόταν η ομάδα του, ο Κούζμα πήρε τα βήματα και πέτυχε ένα τρομερό buzzer beater.

Kyle Kuzma double-clutch three from 55 feet to beat the buzzer! pic.twitter.com/DTeGCpvqId