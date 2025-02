Γκόρντον: «Τα καρφώματα μου ήταν καλύτερα από του Κάρτερ» (vid)

Ο Άαρον Γκόρντον πιστεύει πως τα καρφώματα του του 2016 ήταν καλύτερα από αυτά του Βινς Κάρτερ το 2000.

Ο διαγωνισμός καρφωμάτων στο ΝΒΑ εσχάτως δεν περνάει και τις μεγαλύτερες δόξες του, με τις τελευταίες πιο σπουδαίες στιγμές του event να χρονολογούνται πιθανότατα το 2016 και το 2000.

Ο πρωταγωνιστής του 2016, παρότι δεν κέρδισε τον διαγωνισμό, Άαρον Γκόρντον μίλησε στην εκπομπή Run It Back των Τσάντλερ Πάρσονς και Λου Γουίλιαμς στον οποία ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα καρφώματα του ήταν καλύτερα από τα αντίστοιχα του Βινς Κάρτερ το 2000, παρότι όμως παραδέχθηκε πως ο «Air Canada» είναι ικανότερος dunker συνολικά.

"If you put my four dunks up against Vince Carter's four dunks, objectively I think my four dunks were better."



Who did it better? VC in 2000 or AG in 2016?