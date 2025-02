Ο πατέρας των αδελφών Μπολ που αγωνίζονται στο NBA, ΛαΒάρ, χρειάστηκε να ακρωτηριάσει το πόδι του ένεκα σοβαρού προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρούσε.

Σε ακρωτηριασμό στο δεξιό του πόδι προχώρησε ο ΛαΒάρ Μπολ προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «TMZ».

Ο λόγος φυσικά για τον πατέρα των αδελφών ΛαΜέλο και Λόνζο που αγωνίζονται στο NBA με τις φανέλες των Σάρλοτ Χόρνετς και Σικάγο Μπουλς αντιστοίχως, αλλά και του ΛιΆντζελο που ήταν επίσης μπασκετμπολίστας προτού αλλάξει καριέρα και στραφεί στη μουσική.

Φυσικά, η οικογένεια Μπολ έγινε παγκοσμίως γνωστή από την ίδρυση της Big Baller Brand που έντυνε παλαιότερα τα παιδιά του ΛαΒάρ ο οποίος αρεσκόταν κατά καιρούς σε εκκεντρικές δηλώσεις που αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης για την κοινή γνώμη.

Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν αυτοί που γνώριζαν για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του πατέρα Μπολ ο οποίος παρά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, δεν φάνηκε να χάνει την καλή διάθεση και το χαμόγελό του

LaVar Ball had his foot amputated after suffering a serious medical issue, per @TMZ



He’s in good spirits 🙏 pic.twitter.com/DjhSI8M9ii