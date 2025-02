Φοξ για Σαμπόνις: «Δεν με ενδιαφέρει να τον βλέπω, δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλοι κοντά»

Ο ΝτεΆαρον Φοξ μέσω μιας απάντησης του στα Social Media άφησε να εννοηθεί πως στο Σακραμέντο δεν επικρατούσε το καλύτερο δυνατό κλίμα.

Ο ΝτεΆαρον Φοξ είναι πλέον παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς μετά από 7,5 χρόνια που φορούσε τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς.

Τα τελευταία 3,5 χρόνια ήταν συμπαίκτης με τον Ντομάντας Σαμπόνις, με τον οποίο συνέθεσε το πρωταγωνιστικό δίδυμο με το οποίο οι «Βασιλιάδες» οδήγησαν τους Κινγκς στα playoffs μετά από 17 χρόνια «ξηρασίας».

Ωστόσο ο Φοξ, μέσα από κάποιες απαντήσεις που φαίνεται να έδωσε σε έναν φίλαθλο στα Social Media, άφησε να εννοηθεί πως με τον Λιθουανό φόργουορντ/σέντερ δεν διατηρούσε και τις καλύτερες δυνατές σχέσεις.

Η στιχομυθία του Φοξ με τον φίλαθλο

«Φίλαθλος: Γιατί έκανες unfollow τον Σαμπόνις;

Φοξ: Δεν με ενδιέφερε να τον βλέπω, ποιο είναι το πρόβλημα σου;

Φίλαθλος: Τι; Τόσο απλά;

Φοξ: Τι εννοείς; Απλά δεν με ενδιέφερε να τον βλέπω.

Άλλος φίλαθλος: Είσαι φίδι.

Φίλαθλος: Ήταν το δίδυμο σου όμως.

Φοξ: Ήμασταν συμπαίκτες... Είναι οκ να μη τα έχουν όλοι καλά με όλους

Φοξ στον άλλον φίλαθλο: Για να το λες...».

