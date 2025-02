Ο ΝτιΆντρε Έιτον θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα λόγω τραυματισμού στην αριστερή γάμπα.

Όπως έκαναν γνωστό με επίσημη ενημέρωσή τους οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ο ΝτιΆντρε Έιτον αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς καθώς υπέστη τραυματισμό στην αριστερή γάμπα.

Ο 26χρονος σέντερ υποβλήθηκε σε εξετάσεις όπου και επιβεβαιώθηκε ο τραυματισμός, ενώ ο ίδιος αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 4 εβδομάδες, όταν και θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Τη φετινή σεζόν ο Έιτον μετράει κατά μέσο όρο από 14,4 πόντους με 10,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 14,4 λεπτά εντός παρκέ.

🩺 OFFICIAL: Deandre Ayton exited Monday night’s game at Denver with an injury to the left calf. Ayton underwent an MRI on Tuesday which confirmed a left calf strain.



He will be re-evaluated in 4 weeks. pic.twitter.com/IPUFFWD2B9