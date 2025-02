Το πρώτο draft pick του 2017, Μαρκέλ Φουλτζ, συμφώνησε με τους Σακραμέντο Κινγκς για μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Μαρκέλ Φουλτζ βρήκε τον νέο σταθμό της καριέρας του καθώς ήρθε σε συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς, έχοντας φτάσει σε συμφωνία για συμβόλαιο έως και το τέλος της σεζόν.

Ο ίδιος το 2017 είχε γίνει πρώτο pick στο draft (από τους Σίξερς) ωστόσο τους τελευταίος επτά μήνες είχε μείνει ελεύθερος. Στην αρχή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ήταν σε κατάσταση αποθεραπείας από έναν αδιευκρίνιστο τραυματισμό ενώ την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 7,8 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ σε 21,2 λεπτά εντός παρκέ, με τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ.

Free agent guard Markelle Fultz has agreed to a deal with the Sacramento Kings, his agent Raymond Brothers of I AM Sports & Entertainment told ESPN. Kings have searched to find a point guard – and land a deal with the former No. 1 overall pick. pic.twitter.com/oqnBqnpyCy