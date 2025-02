Έντουαρντς για Μπρουκς: «Όλοι ξέρουν ότι είναι... βρώμικος»

Για την ένταση που είχε με τον Ντίλον Μπρουκς τοποθετήθηκε ο Άντονι Έντουαρντς, τονίζοντας ότι όλοι ξέρουν πως παίζει βρώμικα.

Ο Άντονι Έντουαρντς και ο Ντίλον Μπρουκς είχαν μια έντονη στιγμή στην αναμέτρηση των Τίμπεργουλβς με τους Ρόκετς. Ο Μπρουκς του είπε κάτι και τα αίματα... άναψαν, με τον Έντουαρντς να απαντάει σχετικά μετά το φινάλε.

«Όλοι ξέρουν ότι είναι... βρώμικος. Είναι ανταγωνιστικός, μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Μπορούμε να κάνουμε trash talk όλη μέρα, αλλά όταν το κάνεις αυτό, ξεπερνάει το μπάσκετ» ήταν η τοποθέτηση του σταρ των Τίμπεργουλβς.

Ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλυψε και τι του είπε ο Καναδός στη μεταξύ τους κόντρα. «Πόσο ακόμα θα κλαις;» ήταν τα λόγια του Μπρουκς στον Έντουαρντς, που πυροδότησαν τη στιγμή της έντασης.

Thinks getting chippy between Ant Man and Dillon Brooks 🍿👀 pic.twitter.com/iRMUnO9rHQ