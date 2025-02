Μπρουκς και Έντουαρντς τα είπαν σε πολύ έντονο ύφος στο ματς των λύκων με τους Ρόκετς.

Δεν υπήρχε ηρεμία στο ματς των Τίμπεργουλβς με τους Ρόκετς. Ο Μπρουκς, o... villain του ΝΒΑ, άρχισε να λέει κάτι στον Έντουαρντς. Οι δύο τους στη συνέχεια άρχισαν να αλληλοσπχώχνονται και κόλλησαν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Άρχισαν να τα... λένε σε έντονο ύφος, όμως η κατάσταση ηρέμησε γρήγορα, αφού οι διαιτητές τους χώρισαν.

Δείτε τι έγινε μεταξύ τους

Thinks getting chippy between Ant Man and Dillon Brooks 🍿👀 pic.twitter.com/iRMUnO9rHQ