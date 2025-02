Οι Φοίνιξ Σανς έστειλαν τον Γιουσούφ Νούρκιτς και ένα 2026 pick α' γύρου στους Σάρλοτ Χόρνετς για τον Βάσα Μίτσιτς, τον Κόντι Μάρτιν και ένα 2026 pick β' γύρου.

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η trade deadline στο ΝΒΑ, οι Σανς και οι Χόρνετς ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή που έστειλε τον Βάσα Μίτσιτς στο Φοίνιξ και τον Γιουσούφ Νούρκιτς στη Σάρλοτ.

Συγκεκριμένα, οι Σανς έστειλαν τον Νούρκιτς και ένα 2026 pick α' γύρου στους Χόρνετς για τον Μίτσιτς, τον Κόντι Μάρτιν και ένα 2026 pick β' γύρου.

Φέτος ο Μίτσιτς μετράει 7.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 36 αγώνες με τη Σάρλοτ. Σε 96 συμμετοχές στο ΝΒΑ, ο Σέρβος γκαρντ έχει 7.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ.

Ο άλλοτε MVP της EuroLeague και back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης με την Αναντολού Εφές λαμβάνει φέτος 7.7 εκατομμύρια δολάρια ενώ το συμβόλαιό του για τη σεζόν 2025/26 προβλέπει 8.1 εκατομμύρια δολάρια (team option).

