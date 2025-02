Με την trade deadline να ολοκληρώνεται, οι Σάρλοτ Χόρνετς φέρονται ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Βάσα Μίτσιτς.

Η trade deadline στο ΝΒΑ ολοκληρώνεται και η περίπτωση του Βάσα Μίτσιτς ήρθε στο προσκήνιο από τον Κέβιν Ο' Κόνορ του Yahoo.com, ο οποίος εξήγησε πως οι Χόρνετς είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Σέρβο γκαρντ και τους Μάιλς Μπρίτζες, Κόντι Μάρτιν.

Ο άλλοτε MVP της EuroLeague και back-to-back πρωταθλητής Ευρώπης με την Αναντολού Εφές λαμβάνει φέτος 7.7 εκατομμύρια δολάρια ενώ το συμβόλαιό του για τη σεζόν 2025/26 προβλέπει 8.1 εκατομμύρια δολάρια (team option).

Φέτος ο Μίτσιτς μετράει 7.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 36 αγώνες με τη Σάρλοτ. Σε 96 συμμετοχές στο ΝΒΑ, ο Σέρβος γκαρντ έχει 7.2 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ.

Wonder what’s next for the Hornets. I’ve heard they’re very open to dealing:



Miles Bridges ($27.2M)

Cody Martin ($8.1M)

Vasilije Micic ($7.7M)



Hypothetically…maybe picks for Kessler? Rob Williams? Take Nurkic and a 1st from Phoenix? Charlotte doesn’t have a true center now:…