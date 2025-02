Οι Σακραμέντο Κινγκς αναμένεται να αποκτήσουν τον Γιόνας Βαλαντσιούνας αντί του Σίντι Σισόκο και δύο pick δευτέρου γύρου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και θα συνεχίσει την καριέρα του δίπλα σε έναν άλλο κορυφαίο Ευρωπαίο παίκτη του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο έμπειρος Λιθουανός σέντερ θα γίνει παίκτης των Σακραμέντο Κινγκς, εκεί όπου ρόλο πρωταγωνιστή έχει ο επίσης Λιθουανός Ντομάντας Σαμπόνις. Τη φετινή σεζόν ο Βαλαντσιούνας έχει βασικό ρόλο στην ομάδα από την Γουάσινγκτον, έχοντας κατά μέσο όρο από 11,5 πόντους με 8,2 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Οι Κινγκς από την πλευρά τους θα δώσουν τον Σίντι Σισόκο και δύο pick δεύτερου γύρου.

The Washington Wizards are trading Jonas Valanciunas to the Sacramento Kings for Sidy Cissoko and two second-round picks, sources tell ESPN.