Ο Βασίλιε Μίτσιτς γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και αναγκάστηκε να περάσει εκτός αγώνα στο ματς των Χόρνετς με τους Νάγκετς.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς υποδέχτηκαν τους Ντένβερ Νάγκετς ωστόσο δεν κατάφεραν να υπερασπιστούν την έδρα τους και ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες με 107-104, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είδαν τον Βασίλιε Μίτσιτς να τραυματίζεται και να περνάει εκτός παιχνιδιού.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, ο Σέρβος γκαρντ γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο ενώ έδειχνε να πονάει αρκετά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο ίδιος χρειάστηκε βοήθεια ώστε να πάει στα αποδυτήρια.

Σε όλη αυτή τη διάρκεια, ο συμπαίκτης τους στην εθνική ομάδα της Σερβίας, Νίκολα Γιόκιτς, ήταν δίπλα του. Στα 15 λεπτά που έπαιξε είχε 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Vasa Micic just twisted his left ankle and was in pain for several minutes on the court afterward. He had to be helped to the locker room because he appeared unable to put weight on it. 🤕 pic.twitter.com/jMZ9CNKTYC