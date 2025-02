Όσκαρ ατυχίας για τον Ντεζούντε Μάρεϊ ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα των Πέλικανς με τους Σέλτικς για το NBA, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Άσχημα τα πράγματα για τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς οι οποίοι έχουν να υπολογίζουν σε νέο πρόβλημα τραυματισμού και αυτή τη φορά αρκετά σοβαρό με αρνητικό πρωταγωνιστή τον Ντεζούντε Μάρεϊ.

Ο 28χρονος γκαρντ υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα σε ανύποπτη στιγμή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των «πελεκάνων» με αντιπάλους τους Σέλτικς. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ο Μάρεϊ θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου αλλά και μεγάλο μέρος της επόμενης.

Φέτος, σε 31 παιχνίδια στο NBA, ο Μάρεϊ μετρούσε 17.5 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ, 3.4 λάθη και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε 32.6' πάνω στο παρκέ.

Dejounte Murray was helped to the locker room after suffering an apparent non-contact injury on this play 🙏 pic.twitter.com/4HVeiNwduI