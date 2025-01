Τζίμι Μπάτλερ, Μπράντλεϊ Μπιλ, Κρις Μίντλετον είναι τρία ονόματα που εμπλέκονται σε πιθανό σενάριο ανταλλαγής, με τον δεύτερο να καταλήγει σύμφωνα με δημοσιογράφο του Forbes στους Μιλγουόκι Μπακς.

Το σίριαλ με τον Τζίμι Μπάτλερ συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί για όσο μένει στους Χιτ, από τη στιγμή που εξέφρασε την επιθυμία να φύγει, παρά τις αντιρρήσεις του Πατ Ράιλι. Όπως είναι αναμενόμενο, ακολούθησαν τα σενάρια των ανταλλαγών, με το τελευταίο να εμπλέκει και τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «Ελάφια» φαίνεται, με βάση τα όσα λέγονται στις ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, πως έχουν τον Μπράντλεϊ Μπιλ στα ραντάρ τους. Και δεν αποκλείεται με μια ανταλλαγή στην οποία θα εμπλακούν τέσσερις ομάδες, εκείνος να γίνει κάτοικος Γουινσκόνσιν.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του Forbes στέλνει τον Μπιλ στους Μπακς, σε ένα trade... βόμβα. Με τον Μπάτλερ να μετακινείται στους Φοίνιξ Σανς για να γίνει συμπαίκτης του Κέβιν Ντουράντ και τον Κρις Μίντλετον να πηγαίνει στο Μαϊάμι και τους Χιτ. Ενώ θα χρειαστεί, για να ολοκληρωθεί αυτό το σενάριο και μία τέταρτη ομάδα.

Θυμίζουμε πως εκτός των άλλων, ο Μίντλετον έχει χάσει τη θέση του στην αρχική πεντάδα των Μπακς τη φετινή σεζόν, ενώ ο Μπιλ σε 30 παιχνίδια φέτος μετράει 17.1 πόντους με 3.3 ασίστ και 3.6 ριμπάουντ μέσο όρο.

There’s some buzz building around a potential Jimmy Butler trade framework including the Heat, Suns, Bucks and a facilitating fourth team.



Phoenix would receive Jimmy Butler. Milwaukee would receive Bradley Beal. Miami would receive Khris Middleton. Facilitator takes on salary. pic.twitter.com/0qTllhi5ba