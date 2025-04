Η κατάταξη στο NBA: Έκαναν ένα ακόμα βήμα για την 5η θέση από τους Μπακς

Οι Μπακς επικράτησαν των Πέλικανς και πήραν... ανάσα για την 5η θέση της Ανατολής, αφήνοντας πίσω τους Πίστονς.

Οι Μπακς μπορεί να μην είχαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ, αλλά επικράτησαν των Πέλικανς και έτσι έκαναν σημαντικό βήμα για την 5η θέση στην Ανατολή.

Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε ξανά την κόντρα με τους Πέισερς, ενόψει του 1ου γύρου των playoffs.

Την ώρα που στη Δύση τα πράγματα μόνο ξεκάθαρα δεν είναι, καθώς πέντε ομάδες από την 5η θέση και έπειτα, έχουν αυτήν την ώρα 46 νίκες.

Δύση

Ανατολή

NBA STANDINGS UPDATE ‼️



▪️ HOU, LAL win, stay 2nd & 3rd in West

▪️ LAC moves into West 5th

▪️ NYK wins 50th game

▪️ IND wins 4 straight



