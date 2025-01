Μπάτλερ: «Ειπώθηκαν πολλά από αρκετούς εκτός από εμένα, αργά ή γρήγορα θα φανεί η αλήθεια»

Η αλήθεια κάποια στιγμή θα βγει στο φως, σύμφωνα με τον Τζίμι Μπάτλερ, για τα όσα συνέβησαν μεταξύ εκείνου και των Χιτ και τον οδήγησαν στο να ζητήσει trade.

Ο Τζίμι Μπάτλερ και το σίριαλ περί αποχώρησής του από τους Μαϊάμι Χιτ, θα κρατήσει από ό,τι φαίνεται για αρκετό καιρό ακόμα. Ο σταρ των Χιτ επέστρεψε μετά την τιμωρία του, αλλά η ομάδα του ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από τους Νάγκετς στο Μαϊάμι.

Ωστόσο ο ίδιος τόνισε πως κάποια στιγμή θα μιλήσει για την αλήθεια και τα όσα συνέβησαν όλες αυτές τις ημέρες με τον ίδιο και την ομάδα.

«Ειπώθηκαν πολλά από αρκετούς, εκτός από εμένα. Θα τους αφήσω να μιλούν λες και ξέρουν όλες τις απαντήσεις. Αργά ή γρήγορα η αλήθεια θα βγει στο φως. Μέχρι τότε θα αφήσω τους πάντες να μιλούν. Όσο είμαι εδώ, θα βγαίνω στο παρκέ και θα παίζω» τόνισε μεταξύ άλλων ο Μπάτλερ.

Για την ιστορία, στην επιστροφή του μετά την τιμωρία του, ο Μπάτλερ σκόραρε 18 πόντους αλλά οι Χιτ ηττήθηκαν με 20.

