Σε αναμμένα κάρβουνα ήταν οι Νικς μετά τον τραυματισμό του Μπράνσον, όμως στη συνέχεια ο παίκτης γύρισε στο παρκέ κι αποθεώθηκε.

Εκεί που όλα έδειχναν τέλεια για τους Νικς κόντρα στους Μπακς, έχοντας διαφορά 20+ πόντων, ήρθε η άτυχη στη στιγμή του Μπράνσον. Ο ηγέτης της Νέας Υόρκης τραυματίστηκε σε προσπάθεια για καλάθι και κρατούσε τον δεξί του ώμο. Έδειξε να πονά αρκετά και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Όμως στη συνέχεια οι... καρδιές πήγαν στις θέσεις τους, αφού επέστρεψε κι αποθεώθηκε μετά από πέντε λεπτά. Ο παίκτης χτύπησε στον ώμο με το σκορ στο 85-65. Ένα από τα... όπλα των Νικς φέτος, κάνει άλλη μια εντυπωσιακή σεζόν.

Δείτε τη φάση

The replay of the Brook Lopez block attempt where it looks like he catches Jalen Brunson's hand as Brunson is following though. Jalen was holding his shoulder pic.twitter.com/58L7WxrB4V