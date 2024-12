Λεμπρόν Τζέιμς: «Θα μπορούσα να παίξω άλλα 5-7 χρόνια»! (vid)

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά του και ξεκαθάρισε ότι θα μπορούσε να παίξει άλλα 5-7 χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπήκε στη λίγκα ως νο.1 pick στο 2003 NBA Draft και στις 30/12 γιόρτασε τα 40ά γενέθλιά του, έχοντας πια συμπαίκτη στους Λέικερς τον γιο του, Μπρόνι.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο ΝΒΑ έχει πετύχει σπουδαία ρεκόρ στην τεράστια καριέρα του και παραμένει ακμαίος, εξηγώντας πως θα μπορούσε να αγωνίζεται ως το 2030! Πάντως έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να το κάνει, δίχως όμως να προσδιορίσει το πότε θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

«Πέρασε μια δεκαετία, αυτή των 30 και ξυπνάς μια μέρα και λες "ω ρε γαμώτο, είσαι 40"; Είναι αστείο να σκέφτομαι ότι είμαι ακόμη εδώ, που παίζω σε υψηλό επίπεδο, που νιώθω νέος αλλά είμαι τόσα χρόνια στο χώρο αυτό. Για να είμαι ειλικρινής, αν ήθελα, θα μπορούσα να παίξω σε υψηλό επίπεδο για άλλα 5-7 χρόνια. Αν το ήθελα όμως, γιατί δεν πρόκειται να το κάνω. Μπήκα στο ΝΒΑ στα 18 μου και τώρα είμαι εδώ, 22 χρόνια μετά, με τον 20χρονο γιο μου στη λίγκα επίσης, είναι ωραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

“ If I wanted to, I could play this game at a high level for another 5 to 7 years.”



