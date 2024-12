Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Ντέμιαν Λίλαρντ επιστρέφει απόψε (29/12, 03:00) στα παρκέ μετά από απουσία δέκα ημερών.

Οι Μπακς έχουν και πάλι στη διάθεση τους τον Ντέμιαν Λίλαρντ, καθώς ο 34χρονος χαρισματικός γκαρντ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στο γόνατο, αλλά και μια βαριά ίωση που τον είχε αποτρέψει από την κατανάλωση οποιουδήποτε φαγητού για δύο μέρες.

Ο «άσος» του Μιλγουόκι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ντοκ Ρίβερς για το ματς κόντρα στους Μπουλς, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά μετά τον τελικό του In Season Tournament, στον οποίοι οι Μπακς είχαν επικρατήσει και παράλληλα αναδειχθεί «κυπελλούχοι» του ΝΒΑ.

Στο μεσοδιάστημα τα «ελάφια» είχαν απολογισμό 2 νίκες και 2 ήττες και με νίκη απόψε κόντρα στην ομάδα του Σικάγο θα πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τις πρώτες τέσσερις προνομιούχες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της ανατολικής περιφέρειας.

Οι δηλώσεις του Λίλαρντ πριν το ματς με τους Μπουλς

Μερικές φορές, όταν οι παίκτες χάνουν έναν αγώνα λόγω ασθένειας, οι φίλαθλοι πιστεύουν ότι απλά παίρνετε μια τύπου... άδεια. Ισχύει κάτι τέτοιο;

«Όχι, δεν ήταν καθόλου έτσι. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Θα σου πω την αλήθεια, δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά τόσο άρρωστος στη ζωή μου»

Τι ακριβώς συνέβη;

«Ήταν τρομερό. Δεν έκανα εμετό μεν, αλλά δεν μπορούσα να φάω τίποτα. Δεν είχα δύναμη να γυμναστώ. Τη νύχτα πριν από τον αγώνα με το Μπρούκλιν, προσπάθησα να κάνω προπόνηση γιατί ήθελα πολύ να παίξω. Όμως, ενώ γυμναζόμουν, ένιωθα συνεχώς βήχα. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Παρόλο που ολοκλήρωσα την προπόνηση, ήταν φανερό ότι δεν είχα την ενέργεια που χρειαζόμουν».

Πώς προσπάθησες να το αντιμετωπίσεις;

«Προσπαθούσα να παραμείνω ενυδατωμένος. Έπινα πολλά υγρά: ηλεκτρολύτες, νερό και βιταμίνη C. Όμως, επειδή δεν είχα φάει τίποτα, ό,τι έπινα περνούσε γρήγορα από τον οργανισμό μου. Ήταν σαν να μην υπήρχε τίποτα στο στομάχι μου, μόνο υγρά».

Έχασες βάρος εξαιτίας αυτής της κατάστασης;

«Ναι, έχασα μερικά κιλά. Αν δεν φας τίποτα για δύο μέρες, είναι αναμενόμενο. Ήταν δύσκολο, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα για να μείνω δυνατός»

Πώς αισθάνεσαι τώρα και ποιο είναι το επόμενο βήμα;

«Εξακολουθώ να νιώθω λίγο κουρασμένος, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει απλώς να βγεις εκεί έξω και να το αντιμετωπίσεις. Αυτό σκοπεύω να κάνω».

Δεν είναι ότι δεν θέλεις να αγωνιστείς, αλλά όπως τα λες καταλαβαίνω ότι απόψε ίσως είναι περισσότερο παιχνίδι για να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση;

«Ναι. Απλώς θέλω να βγω εκεί έξω. Ξέρεις, ήμουν λίγο νευρικός όσο σκεφτόμουν την επιστροφή μου, εξαιτίας του πώς ένιωθα όταν γυμναζόμουν και προσπαθούσα να παίξω τρεις-εναντίον-τριών, με το στήθος μου να καίγεται. Αλλά, από την άλλη, ένιωθα ότι κάθε μέρα γινόταν καλύτερα και καλύτερα, και μερικές φορές, όταν βρίσκεσαι σε έναν αγώνα, νιώθεις κουρασμένος στην αρχή, αλλά μετά αρχίζεις να αισθάνεσαι καλύτερα από ό,τι περίμενες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα φυσιολογικό άγχος.»

Στο Λας Βέγκας ανέφερες ότι πάντα ανησυχείς για τη γάμπα σου. Ήταν αυτή μία από εκείνες τις στιγμές που σκέφτεσαι "ωχ, όχι" σχετικά με έναν τραυματισμό;

«Όχι. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ένας ελαφρύς τραυματισμός από την αρχή. Το έπαθα στον αγώνα με την Ατλάντα στο Λας Βέγκας. Συνέβη στον αγώνα με την Ατλάντα. Απλώς το επιβάρυνα στον τελικό, και σκέφτηκα ότι θα χάσω... ανάλογα με το πότε είναι το επόμενο παιχνίδι και πώς θα νιώσω, θα χάσω εκείνο και ίσως και το επόμενο. Αλλά το διαχειριστήκαμε. Ήμασταν πάνω από αυτό από την αρχή, οπότε ακόμα και όταν προσπάθησα να επιστρέψω στο γήπεδο, ήταν λίγο σφιχτό γιατί δεν είχα κινηθεί, αλλά ήταν εντάξει. Δεν είχα κανένα πρόβλημα.»

Ο χρόνος που έμεινες εκτός λόγω της ασθένειας σε βοήθησε να ξεπεράσεις το πρόβλημα με τη γάμπα;

«Ναι.»

