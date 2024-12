Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ντάλας Μάβερικς και Φοίνιξ Σανς στιγματίστηκε από τον άγριο καυγά που ξέσπασε ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με τη λίγκα να λαμβάνει τα μέτρα της.

Μπορεί το Ντάλας να επικράτησε εκτός έδρας του Φοίνιξ με 98-89, όμως αυτό που στιγμάτισε την αναμέτρηση δεν ήταν κάτι άλλο από τον καυγά που διαδραματίστηκε εντός και εκτός παρκέ ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Jusuf Nurkic slapped Naji Marshall during a scuffle, leading to both players being ejected 😳 pic.twitter.com/4rpgzHjJEa

Λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο οργανισμός του ΝΒΑ έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας έκανε γνωστές τις ποινές των τριών παικτών που ενεπλάκησαν στο θλιβερό αυτό σκηνικό.

Συγκεκριμένα, ο Ναζ Μάρσαλ των Ντάλας Μάβερικς θα εκτίσει ποινή αποκλεισμού διάρκειας τεσσάρων αγώνων.

Ο Γιούσουφ Νούρκιτς αντίστοιχα θα λείψει από τρία παιχνίδια των Φοίνιξ Σανς, ενώ ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον των Ντάλας Μάβερικς θα απουσιάσει επίσης από ένα ματς λόγω τιμωρίας.

Αναφορικά με το περιστατικό, λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Γιουσούφ Νούρκιτς και ο Νατζί Μάρσαλ είχαν έναν έντονο διάλογο, με τον Βόσνιο μάλιστα να ρίχνει σφαλιάρα στον αντίπαλό του κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Ουάσινγκτον που έριξε στο έδαφος τον παίκτη των γηπεδούχων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «ανάψουν τα αίματα» και να χρειαστεί η συνδρομή των ψυχραιμότερων ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Μετά από το συμβάν οι διαιτητές εξέτασαν προσεκτικά τη φάση και κατέληξαν στην αποβολή των τριών παικτών.

Επίσης όπως έκανε γνωστό η λίγκα, ο Μάρσαλ πήγε μετά το περιστατικό στα αποδυτήρια με εχθρικές διαθέσεις προκειμένου να ξαναβρεί τον Νούρκιτς, κάτι που λήφθηκε φυσικά υπόψιν από τις αρμόδιες αρχές.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/LM3YA6ntXW