Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου των Σανς με τους Μάβερικς η κατάσταση πήγε να ξεφύγει επικίνδυνα με τον Νούρκιτς, τον Μάρσαλ και τον Γουάσινγκτον να ανταλλάσουν μερικά χτυπήματα και να αποβάλλονται.

Οι Φοίνιξ Σανς υποδέχτηκαν του Ντάλας Μάβερικς, σε ένα ματς όπου οι φιλοξενούμενοι πήραν το διπλό με 98-89, ωστόσο στιγματίστηκε και από άσχημες εικόνες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά την έναρξη της τρίτης περιόδου, ο Γιουσούφ Νούρκιτς και ο Νατζί Μάρσαλ είχαν έναν έντονο διάλογο, με τον Βόσνιο μάλιστα να ρίχνει σφαλιάρα στον αντίπαλό του κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Γουάσινγκτον που έριξε στο έδαφος τον παίκτη των γηπεδούχων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «ανάψουν τα αίματα» και να χρειαστεί η συνδρομή των ψυχραιμότερων ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση. Μετά από το συμβάν οι διαιτητές εξέτασαν προσεκτικά τη φάση και κατέληξαν στην αποβολή των τριών παικτών.

Jusuf Nurkic slapped Naji Marshall during a scuffle, leading to both players being ejected 😳pic.twitter.com/4rpgzHjJEa