Ο Σλοβένος σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόνσιτς έπεσε θύμα κλοπής.

Τελειωμό δεν έχουν οι κακοτυχίες για τον super star των Ντάλας Μάβερικς, Λούκα Ντόνσιτς.

Ο Σλοβένος ηγέτης της ομάδας του Τέξας αποχώρησε τραυματίας στο ματς των Χριστουγέννων κόντρα στους Τίμπεργουλβς και λίγα 24ωρα μετά έπεσε θύμα κλοπής ενώ απουσίαζε από την οικία του.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Παρασκευή (27/12) ο 25χρονος χαρισματικός γκαρντ απουσίαζε μαζί με την οικογένεια του από το σπίτι τους στο Ντάλας και όταν επέστρεψε διαπίστωσε πως ο χώρος είχε παραβιαστεί και πως αντικείμενα είχαν κλαπεί.

Ο Λούκα υπέβαλλε αναφορά στην αστυνομία η οποία διεξάγει πλέον έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

Φέτος ο Ντόνσιτς, αγωνιζόμενος σε 22 παιχνίδια με τους Μάβερικς έχει κατά μέσο όρο 28,1 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ και η επιστροφή του στα παρκέ μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό πόδι υπολογίζεται για τα τέλη Ιανουαρίου.

The Dallas home of Mavs star Luka Dončić was burglarized Friday, according to a police report.



“No one was home at the time and thankfully Luka and his family are safe," his business manager Lara Beth Seager said. "Luka has filed a police report and an investigation is ongoing."