Σανς και Χιτ συζητούν για ανταλλαγή των Μπιλ και Μπάτλερ.

Δεν σταματούν να ψάχνουν τρόπο για την βελτίωση του ρόστερ οι Σανς. Σύμφωνα με το ρεπόρτερ του Φοίνιξ, Duane Rankin, οι ήλιοι και οι Χιτ έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για ανταλλαγή των Μπιλ και Τζίμι Μπάτλερ.

«Για τον Μπιλ, υπάρχουν συζητήσεις για μια ενδεχόμενη συμφωνία με τους Χιτ βάζοντας στο πακέτο τον Μπάτλερ. Πάντως θα πρέπει να φύγει η ρήτρα no-trade που έχει ο Μπιλ στο συμβόλαιο του για να προχωρήσει το συγκεκριμένο σενάριο.

Ο Μπάτλερ ακούγεται εδώ και καιρό πως δεν θα τελειώσει τη σεζόν στο Μαϊάμι, με τους οποίους έχει φτάσει δύο φορές στους τελικούς του ΝΒΑ. Θα είχε ενδιαφέρον μια τριάδα Μπούκερ-Μπάτλερ-Ντουράντ.

