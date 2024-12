ΛεΜπρόν - Κάρι: Once in a lifetime... καλλιτέχνες και είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή τους (vids)

To Gazzetta στέκεται στο ανυπέρβλητο δίδυμο των ΛεΜπρόν και Κάρι και υποκλίνεται στο μεγαλείο δύο παικτών που έκαναν τόσο ξεχωριστό το ΝΒΑ.

Σπουδαίο ματς έγινε στην έδρα των Γουόριορς, με τους Λέικερς να επικρατούν με 115-113 των Λέικερς. Με όλο το σεβασμό προς τους δύο σπουδαίους οργανισμούς, όταν στο παρκέ συγκρούονται οι ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στεφ Κάρι, όλα τα βλέμματα πέφτουν πάνω τους.

Ο Βασιλιάς είχε 31 με 10 ασίστ, ενώ ο κορυφαίος σουτέρ τελείωσε την αναμέτρηση με 38 πόντους και 6 ασίστ. Στην προθέρμανση ο ΛεΜπρόν πήγε να πλακώσει για πλάκα τον Κάρι, με τους δύο σπουδαίους παίκτες να σκάνε στα γέλια και να αγκαλιάζονται.

LeBron tried to block Steph in warmups 🤣



(via @957thegame) pic.twitter.com/1Uy0hmqZiC