ΛεΜπρόν: «Τα 4 σερί χρόνια τελικών Γουόριορς-Καβς ήταν σαν.... beef της ραπ»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για την φοβερή κόντρα των Καβς με τους Γουόριορς την τετραετία 2015-18.

Το ΝΒΑ έζησε ένα από τα κορυφαία rivalry της ιστορίας της από το 2015 μέχρι το 2018. Εκείνα τα τέσσερα χρόνια λοιπόν το ζευγάρι των τελικών ήταν το ίδιο. Από την μία οι Γουόριορς του Κάρι και του Ντουράντ (το 2017 και το 2018) και από την άλλη οι Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ.

Οι πολεμιστές πήραν το πρωτάθλημα το 2015, το 2017 και το 2018, ενώ το 2016 οι ιππότες επέστρεψαν από το 3-1 για να πανηγυρίσουν την κορυφαία ανατροπή της ιστορίας των τελικών.

Το ESPN φιλοξένησε τους ΛεΜπρόν, Κάρι και Ντουράντ και ο Βασιλιάς πέταξε μια φοβερή ατάκα για εκείνες τις σειρές των τελικών. «Αυτά τα τέσσερα σερί χρόνια. Κλίβελαντ vs Γκόλντεν Στέιτ. Ήταν σαν να έχουμε East Coast κόντρα σε West Coast. Ήταν σαν rap beef», ανέφερε.

LeBron:



"Those four straight years, Cleveland vs. Golden State, it was literally like East Coast vs. West Coast…It was like a rap beef." 😂😂😂



(via @espn)



pic.twitter.com/l3Aktn23Ci