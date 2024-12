Ο Μο Βάγκνερ έφυγε υποβασταζόμενος από το παρκέ στην αναμέτρηση των Μάτζικ με τους Χιτ, καθώς φαίνεται πως τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο.

Τα προβλήματα δε λένε να αφήσουν σε ησυχία τους Μάτζικ. Η ομάδα του Ορλάντο επικράτησε των Χιτ με 121-114 αλλά είδε τον Μο Βάγκνερ να φεύγει υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Συγκεκριμένα μετά από 1:34' συμμετοχής, ο Βάγκνερ έπεσε στο παρκέ πιάνοντας το αριστερό του γόνατο. Σε μία φάση που φαίνεται πως κόλλησε το πόδι του.

Orlando Magic center Moe Wagner was helped off the court after suffering what appears to be a left knee injury. Wagner is in the midst of his best season, averaging career-highs in points (13.3), rebounds (5.1) and 3-point percentage (.360) entering today. pic.twitter.com/kOA3qRAKKg