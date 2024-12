Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φόρεσε ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ μετά την κατάκτηση του NBA Cup.

Oι Μπακς κατέκτησαν το NBA Cup, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει σπουδαία πράγματα στον τελικό και να παίρνει το βραβείο του MVP, βάζοντας το όνομα του δίπλα στον ΛεΜπρόν.

Στη συνέχεια έκανε και φοβερές δηλώσεις, ενώ στα αποδυτήρια των Μπακς φόρεσε και ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ. Είχε μια αλυσίδα που πάνω έγραφε TOP 10. Μάλλον κάτι ήθελε να πει ο Γιάννης. Έκανε και τις πόζες του παρέα με την αλυσίδα του.

"I'm about to drop some bars!" 🔥



- Giannis rocking the #SCTop10 chain 🥶 pic.twitter.com/bDZSnDczIa