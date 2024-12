Αντετοκούνμπο: «Τα χρήματα έφυγαν ήδη, πρέπει να πάρω δώρο στη σύζυγο και τα τρία παιδιά μου» (vid)

Ο Αντετοκούνμπο ήταν ορεξάτος στις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του ΝΒΑ Cup.

Oι Μπακς κατέκτησαν το NBA Cup, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει σπουδαία πράγματα στον τελικό και να παίρνει το βραβείο του MVP, βάζοντας το όνομα του δίπλα στον ΛεΜπρόν.

Ο Έλληνας σταρ όπως και κάθε παίκτης των ελαφιών με κλειστό συμβόλαιο θα λάβει κάτι παραπάνω από 510.000 δολάρια ως έπαθλο για την κατάκτηση του NBA Cup.

Ο Γιάννης μίλησε μετά το τέλος και πέταξε μια φοβερή ατάκα για το έπαθλο: «Μόλις παντρεύτηκα, πρέπει να πάρω στην σύζυγό μου ένα δώρο, είναι Χριστούγεννα. Έχω επίσης τρία παιδιά, πρέπει να πάω για τα ψώνια των Χριστουγέννων. Τα λεφτά έχουν ήδη φύγει. Πήρα τα λεφτά σήμερα και τα λεφτά έχουν ήδη φύγει», ανέφερε.

