Mοράντ: Έγινε έξαλλος και αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή (vid)

Ο Τζα Μοράντ δεν συγκράτησε τα νεύρα του κόντρα στο Σακραμέντο.

Χωρίς τον Τζα Μοράντ έπαιξε για ένα μεγάλο μέρος της τέταρτης περιόδου οι Γκρίζλις κόντρα στους Κινγκς αλλά αυτό δεν στοίχισε στο τέλος.

Ο Τζα Μοράντ χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον ΝτεΡόζαν και στη συνέχεια έγινε έξαλλος για το σφύριγμα του διαιτητή. Ο ηγέτης των αρκούδων δέχθηκε τη δεύτερη τεχνική ποινή του στο ματς και αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αφήνοντας την ομάδα του σε ένα κρίσιμο σημείο.

Δείτε τι έγινε

Ja got ejected after receiving his second tech 😳 pic.twitter.com/JL5VhmJmzv