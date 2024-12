Μοράντ: «Δεν θα ξανακαρφώσω για να μην τραυματιστώ»

Ο Τζα Μοράντ δείχνει αποφασισμένος να μην ξανακαρφώσει, κάτι που θα απογοητεύσει τους λάτρεις του ΝΒΑ.

Μας έχει χαρίσει εντυπωσιακές στιγμές στη διάρκεια της καριέρας του. Ο Τζα Μοράντ είναι ένας εκ των πιο εντυπωσιακών dunkers του ΝΒΑ μαζί με όλο το υπόλοιπο επιθετικό του ρεπερτόριο. Ο ηγέτης των Γκρίζλις πάντως όπως δήλωσε δεν θα ξανακαρφώσει για να μην τραυματιστεί.

Οι δηλώσεις του στο ΕSPN και τονΤim Mcmahon «Δεν θα ξανακαρφώσω. Νομίζετε πως σας κοροϊδεύω. Λέω αλήθεια. Μερικές φορές μου κάνουν φάουλ και δεν δίνεται. Μερικές φορές μου δίνουν φάουλ αλλά πέφτω στο παρκέ. Μετά από το ματς την νιώθω την πτώση. Πρέπει να διαλέξω. Δύο πόντοι είναι δύο πόντοι. Αυτό μετράει», ανέφερε.

