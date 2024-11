Οι Νικς με κορυφαίο Μπράνσον επικράτησαν με 99-98 μέσα στη Σάρλοτ.

Έδειξαν χαρακτήρα και απέδρασαν από τη Σάρλοτ οι Νικς. Η Νέα Υόρκη επικράτησε με 99-98 και πήγε στο 11-8, ρίχνοντας στο 6-13 τους ηττημένους. Το ματς ήταν στα πλαίσια του NBA Cup, με τους νικητές να πηγαίνουν στο 3-0 και τη Σάρλοτ στο 0-3.

Το ματς ήταν αμφίρροπο μέχρι τα τελευταία λεπτά, με τον Χαρτ να κάνει το 88-94, δύο λεπτά για το τέλος. Oι Χόρνετς το πάλεψαν το ματς μέχρι το τέλος και ο Μπράντον Μίλερ μείωσε σε 95-97 στα 11 δευτερόλεπτα.

Για τη Νέα Υόρκη ο Μπράνσον είχε 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Τάουνς είχε 19 πόντους με 12 ριμπάουντ και ο Χαρτ μέτρησε 13 πόντους με 12 ριμπάουντ. Στους 14 σταμάτησε ο ΜακΜπράιντ.

Από την άλλη πλευρά ο Μίλερ είχε 20 πόντους, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Τζος Γκριν. Δεν έπαιξε ο Μπολ σε μια σημαντική απουσία για τις σφήκες. Ο Μίτσιτς είχε 9 πόντους και 8 ασίστ σε 31 λεπτά.

