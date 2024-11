Σοκ στους Σάρλοτ Χόρνετς οι οποίοι θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Γκραντ Γουίλιαμς για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον 25χρονο φόργουορντ να παθαίνει ρήξη χιαστού.

Οι Σάρλοτ Χόρνετς είδαν τον Γκραντ Γουίλιαμς να τραυματίζεται σοβαρά στο ματς με τους Μπακς, με τη διάγνωση να κάνει λόγο τελικά για ρήξη χιαστού η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο 25χρονος φόργουορντ αποκτήθηκε φέτος από τις «σφήκες», ενώ προηγουμένως είχε αγωνιστεί με τις φανέλες των Μπόστον Σέλτικς και Ντάλας Μάβερικς.

Σε 16 αγώνες φέτος με τους Χόρνετς, ο Τεξανός φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ.

Η «απώλεια» του Γουίλιαμς θα αφήσει μεγάλο κενό στη γραμμή των ψηλών της ομάδας της Σάρλοτ καθώς έχει τεθεί νοκ άουτ και ο βασικός σέντερ της ομάδας, Νικ Ρίτσαρντς.

Grant Williams had to be helped to the locker room with an injury. That did not look good at all. 🤕 pic.twitter.com/ReYoIWWx2d