Οι Μπρούκλιν Νετς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Νικ Κλάξτον τουλάχιστον για μια εβδομάδα, με τον νεαρό σέντερ να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην πλάτη.

Χωρίς τον Νικ Κλάξτον θα χρειαστεί να πορευθούν οι Νετς για τις επόμενες δύο εβδομάδες, με την ομάδα του Μπρούκλιν να στερείται μια πολύτιμη λύση στη γραμμή των ψηλών, ενόψει των back-to-back αγώνων τους κόντρα στους Νιου Υορκ Νικς, σε δύο ματς που θα έχουν έντονο το «άρωμα» της τοπικής αντιπαλότητας σε όλα τα επίπεδα.

Ο 25χρονος σέντερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη πλάτη του και θα λάβει επισκληρίδια ένεση για να αντιμετωπιστεί ο πόνος που τον ταλαιπωρεί. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε μια εβδομάδα.

Οι Νετς φέτος, με τον Κλάξτον να αποτελεί βασικό κομμάτι του ροτέισον, έχουν ρεκόρ 5-7, παρουσιάζοντας ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο, παρά το νεαρό μέσο όρο ηλικίας του ρόστερ τους.

Ο Κλάξτον που έχει αγωνιστεί στους 11 από τους 12 αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, έχει κατά μέσο όρο 8,6 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ.

Συνολικά στη καριέρα του έχει λάβει μέρος σε 272 αγώνες στο ΝΒΑ καταγράφοντας 10,3 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ.

