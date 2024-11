Σαράνια για ΛεΜπρόν: «Αίσθημη μου ότι ίσως η επόμενη σεζόν να είναι η τελευταία του στο ΝΒΑ» (vid)

Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια τοποθετήθηκε για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζείμς.

Είναι ίσως ο κορυφαίος ρεπόρτερ του ΝΒΑ, ειδικά μετά την αποχώρησε του Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο λόγος για τον Σαμς Σαράνια που τοποθετήθηκε για το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί μετά το τέλος της επόμενης σεζόν, μιλώντας στο First Take.

«Η αίσθηση μου είναι ότι η επόμενη σεζόν μπορεί να είναι η τελευταία του ΛεΜπρόν στο ΝΒΑ. Ίσως ο Μπράις Τζέιμς (γιος του) να τον κρατήσει αλλόν έναν ή δύο χρόνια», ήταν τα λόγια του Σαράνια.

Ο Βασιλιάς βρίσκεται στην 22η σεζόν του στο ΝΒΑ και μετρά φέτος 24.3 πόντους, 9.1 ασίστ και 8.4 ριμπάουντ, δείχνοντας πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός.

