Ο Τζέιμς Χάρντεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Κέβιν Γκαρνέτ και βρίσκεται πλέον στη 19η θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ του NBA.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Σακραμέντο Κινγκς, επικρατώντας με 107-98.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Τζέιμς Χάρντεν κατάφερε να σημειώσει μία ιστορική επίδοση καθώς με τους 22 πόντους που έβαλε μπόρεσε να ξεπεράσει τον Κέβιν Γκαρνετ στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του NBA.

Πλέον ο Χάρντεν έχει 26.072 πόντους και «κυνηγάει» τη 18η θέση στην οποία βρίσκεται ο Τζον Χάβλιτσεκ με 26.395.

James Harden hits the jumper to pass KG for 19th on the all-time scoring list!



26,072 points and counting... pic.twitter.com/TfYLk8NzyU