Άσχημες εικόνες αντίκρισε ο Μπόμπι Πόρτις γυρίζοντας από το παιχνίδι των Μπακς απέναντι στους Καβαλίερς, καθώς διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του.

Μπορεί οι Μπακς να έχασαν από τους Καβαλίερς στο τελευταίο δευτερόλεπτο, κάτι που σήμανε την πέμπτη διαδοχική ήττα τους στο NBA, αλλά αυτή δεν ήταν η χειρότερη είδηση της ημέρας για τον Μπόμπι Πόρτις.

Όπως αποκάλυψε ο ψηλός των «Ελαφιών», την ώρα που αγωνιζόταν ο ίδιος με τους Καβαλίερς, μπήκαν δύο άνθρωποι στο σπίτι του και τον λήστεψαν. Ο ίδιος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού, που δείχνει πώς παραβιάστηκε η είσοδος του σπιτιού του, ζητώντας μάλιστα από όποιον γνωρίζει κάτι τη βοήθεια για να βρεθούν οι δράστες.

«Γνωρίζω πως ξεκινήσαμε άσχημα τη σεζόν, αλλά όσο ήμουν στο παιχνίδι χθες, μου διέρρηξαν το σπίτι και πήραν πολύτιμα αντικείμενα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πόρτις, που τόνισε στο ίδιο βίντεο την αγάπη του για την πόλη του Μιλγουόκι.

I consider Milwaukee my home. Last night, while I was at work, my home was burglarized, and many of my prized possessions were stolen. If you have any tips or info, please send them to [email protected]. Rewards for info leading to recovery or arrests! pic.twitter.com/ORNYHxNC1c