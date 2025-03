Ο Γιάννης εντυπωσιάστηκε από ένα γκολ-φάουλ που πέτυχε και άρχισε να μιλάει με το... χέρι.

Oι Μπακς ήταν εντυπωσιακοί μέσα στο Ντάλας και δεν δυσκολεύτηκαν να επικρατήσουν με 132-117, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πλησίασε το triple double σε άλλη μια ηγετική εμφάνιση του στο φετινό ΝΒΑ.

Ο Έλληνας σταρ πρόσφερε αρκετές όμορφες φάσεις στους φίλους της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και σε μια από αυτές πήγε μέχρι μέσα για να πετύχει γκολ-φάουλ. Μάλιστα ήταν τόσο ενθουσιασμένος από την προσπάθεια του που άρχισε να τα... λέει με το χέρι του. Φοβερό στιγμιότυπο!.

Δείτε τι έγινε με τον Γιάννη

Giannis even surprised himself on this and-one 😂 pic.twitter.com/jDreGQXsGC