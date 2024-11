Οι Καβαλίερς «απέδρασαν» από την έδρα των Μπακς με «ήρωα» της τελευταίας στιγμής τον Ντόνοβαν Μίτσελ που με εύστοχο σουτ μέσης απόστασης «καταδίκασε» τα «ελάφια» στη πέμπτη σερί ήττα τους, στέλνοντας παράλληλα το Κλίβελαντ στο 7-0.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς συνεχίζουν να «πετάνε φωτιές» με τελευταίο τους «θύμα» τους Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «ελάφια», παρότι είχαν σε εξαιρετικό βράδυ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που πέτυχε 34 πόντους και τον Ντέμιαν Λίγιαρντ που έβαλε ακόμα 41, δεν κατάφεραν να σταματήσουν την ομάδα του Οχάιο από το να φτάσει στην έβδομη συνεχόμενη νίκη της και να παραμείνει αήττητη ως τώρα στη σεζόν.

Οι Μπακς ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και κατάφεραν να αποσπαστούν στη πρώτη περίοδο ακόμα και με 16 πόντους διαφορά.

Ωστόσο όταν κλήθηκε ο πάγκος του Μιλγουόκι να βοηθήσει, δεν τα κατάφερε σε αντίθεση με αυτόν του Κλίβελαντ. Ενδεικτικό το 36-16 υπέρ των Καβαλίερς που αφορά το σκοράρισμα από τον πάγκο.

Στη συνέχεια το ματς ήρθε... τούμπα, όμως είχε φτάσει η «ώρα» του Ντέιμ.

Ο Λίγιαρντ, δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα έδωσε το προβάδισμα στους Μπακς με σκορ 113-112, όμως ο «δαιμόνιος», Ντόνοβαν Μίτσελ δεν είχε πει την «τελευταία του λέξη».

YOU KNOW WHAT TIME IT IS ⌚@Dame_Lillard is up to 41 points with this HUGE bucket pic.twitter.com/yxnBNA83WP