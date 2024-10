Ο Λούκα Ντόντσιτς πέτυχε ένα τεράστιο clutch τρίποντο κόντρα στη Μινεσότα, σβήνοντας τις ελπίδες της.

Οι Μάβερικς έφυγαν με ένα σπουδαίο διπλό (120-114) από τη Μινεσότα στέλνοντας μήνυμα σε έναν εκ των ανταγωνιστών τους για τον φετινό τίτλο.

Καθοριστικός σε άλλο ένα ματς ήταν ο ηγέτης τους, Λούκα Ντόντσιτς που είχε 24 πόντους με 9 ασίστ. Φυσικά έβαλε και το μεγαλύτερο σουτ του ματς. Περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη το... έσταξε από το σπίτι του για το 117-109, εκτελώντας την παρέα του Έντουαρντς που είχε πιστέψει στην ανατροπή.

Τριποντάρα από το... σπίτι του και αντίο Μινεσότα!

Απολαύστε τον

LUKA WITH AN UNREAL CLUTCH THREE 😱 pic.twitter.com/JWOzsRCVgp