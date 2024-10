Οι Λέικερς έχουν στη λίστα τους τον Ζακ ΛαΒίν για την ενίσχυση τους

Οι Λέικερς αγνοούν το πρωτάθλημα από το 2020, τότε που οι ΛεΜπρόν και Ντέιβις είχαν οδηγήσει τους λιμνάνθρωπους στο πρωτάθλημα στη φούσκα του Ορλάντο. Η ομάδα του Λος Άντζελες συνεχίζει να ρίχνει ματιές σε παίκτες για να βελτιώσει το ρόστερ της και ένας από αυτούς είναι ο Ζακ ΛαΒίν σύμφωνα με τον insider των Λέικερς, Anthony Irwin.

Oι λιμνάνθρωποι έχουν στο στόχαστρο τον Ζακ ΛαΒίν που έχει επανέλθει πλήρως μετά την επέμβαση που έκανε την προηγούμενη σεζόν. Μαζί με τον ΛαΒίν, οι Λέικερς εξετάζουν και την περίπτωση των Κάιλ Κούζμα, Καμ Τζόνσον, Ντόριαν Φίνεϊ -Σμιθ, Γουόλτερ Κέσλερ και Μπρους Μπράουν. Πέρυσι ο ΛαΒίν έπαιξε σε μόλις 25 ματς στους Μπουλς και είχε 19.5 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Zach LaVine is a name to keep an eye on for the Los Angeles Lakers, per @AnthonyIrwinLA



“In terms of the names the Lakers might be after whenever Pelinka does finally address the holes in this roster, league sources continue to point to Kyle Kuzma of Washington, Cam Johnson and… pic.twitter.com/UHwIonQiOi