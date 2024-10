Ο Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται πως κάνει σταθερά βήματα ώστε να επιστρέψει 100% έτοιμος πίσω στη δράση.

Ο Λούκα Ντόντσιτς πριν από μερικές ημέρες χτύπησε κατά τη διάρκεια μίας προπόνησης των Ντάλας Μάβερικς, προκαλώντας ανησυχία στην ομάδα. Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ωστόσο ο προπονητής του, Τζέισον Κιντ, τα δείγματα είναι ενθαρρυντικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε παίκτης και νυν τεχνικός ανέφερε: «Σήμερα έκανε προπόνηση και συνεχίζουμε μπροστά. Πολλά θετικά. Φάνηκε καλά. Δεν ξέχασε πως να παίζει μπάσκετ».

Ο Σλοβένος σταρ την περασμένη σεζόν οδήγησε τους Μάβερικς μέχρι τους τελικούς του NBA, έχοντας κατά μέσο όρο στα play off από 28,9 πόντους με 9,5 ριμπάουντ και 8,1 ασίστ σε 40,9 λεπτά συμμετοχής.

Jadon Kidd said Luka Doncic probably will sit out the last preseason game Thursday Vs. Milwaukee. Said Kidd: “He practiced today and we move forward from what he did today. A lot of positives. He looked good. He did not forget how to play basketball.”