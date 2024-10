Ο Ντέμιαν Λίλαρντ φαίνεται πως γύρισε τον αστράγαλό του στο παιχνίδι των Μπακς με τους Λέικερς, με τον ίδιο ωστόσο να επιστρέφει ξανά στον αγώνα.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Λέικερς σε αγώνα για την pre season του NBA, με την ομάδα από την Καλιφόρνια να φεύγει νικήτρια έχοντας επικρατήσει με 107-102.

Τα «ελάφια» ωστόσο, πέρα από την ήττα φαίνεται πως έχουν να ανησυχούν για έναν πιο σοβαρό λόγο καθώς στα μέσα της πρώτης περιόδου, ο Ντέμιαν Λίλαρντ σε μία προσπάθεια για διείσδυση φαίνεται πως γύρισε τον αστράγαλο στο δεξί του πόδι και αμέσως μετά πέρασε αλλαγή, με τον ίδιο να δείχνει πως πονάει αρκετά. Ο Αμερικάνος γκαρντ επέστρεψε ωστόσο στον αγώνα φτάνοντας τους 8 πόντους, τα 4 ριμπάουντ και τις ισάριθμες ασίστ σε 18:56 λεπτά συμμετοχής.

Damian Lillard is injured, this isn’t good Bucks fans… 👀 pic.twitter.com/MmJWfLTeao

Damian Lillard checked out after appearing to injure his ankle. #FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/WAIvX2yA71